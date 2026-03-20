Şara’dan Lübnan iddiaları sonrası ilk çıkış: Suriye çatışma sahası olmayacak

HTŞ kontrolündeki Suriye yönetiminin lideri Ahmed Şara, bayram namazı sonrası yaptığı konuşmada, ülkesinin bölgesel çatışmalardan uzak kalacağını belirterek, Suriye’nin artık bir çatışma sahası değil, istikrar alanı haline geldiğini söyledi.

Suriye resmi haber ajansı SANA’ya göre Şara, “Bölgesel durumla ilgili olarak şunu hatırlamak önemlidir: Suriye, son 15 yıl boyunca ve daha öncesinde her zaman bir çatışma ve mücadele alanıydı. Ancak bugün hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde tüm komşu ülkelerle uyum içindedir. Aynı zamanda Arap ülkeleriyle tam bir dayanışma içindeyiz” dedi.

Şara, ülkenin artık yeni bir döneme girdiğini belirterek, “Bugün Suriye yeni bir aşamaya geçti ve bir çatışma alanı olmaktan çıkarak, iç ve bölgesel düzeyde istikrar ve güvenliğe katkı sunan etkili bir alana dönüştü” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında bölgedeki gelişmelere dikkat çeken Şara, yaşananların tarihsel ölçekte büyük bir kırılma olduğunu söyledi.

Şara, “Şu anda yaşananlar tarihte nadir görülen büyük bir olaydır. İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana benzerine tanık olmadık. Adımlarımızı son derece dikkatli atıyor, Suriye’yi her türlü çatışmadan uzak tutmak ve kalkınma ile yeniden inşa sürecini korumak için çalışıyoruz” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Şara’nın bu açıklamaları, Reuters’ın yayımladığı dikkat çekici haberin ardından geldi. Haberde, bilgi sahibi beş kaynağa dayandırılan bilgilere göre ABD’nin, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına yardımcı olması için Suriye’ye Lübnan’ın doğusuna asker gönderme seçeneğini değerlendirmesi yönünde telkinde bulunduğu belirtildi.

Ancak habere göre Şam yönetimi, böylesi bir adımın Suriye’yi Orta Doğu’daki savaşa çekebileceği ve mezhepsel gerilimi tırmandırabileceği endişesiyle bu göreve temkinli yaklaşıyor.

Söz konusu önerinin, Hizbullah’ı silahsızlandırmaya yönelik çabaların arttığı bir dönemde gündeme geldiği aktarıldı. Reuters’a konuşan kaynaklara göre Hizbullah, 2 Mart’ta Tahran’a destek amacıyla İsrail’e ateş açmış, bunun ardından İsrail de Lübnan’a saldırı başlatmıştı.

İkisi Suriyeli yetkili olmak üzere dört kaynak, bu fikrin ilk kez geçen yıl Amerikalı ve Suriyeli yetkililer arasında gündeme geldiğini söyledi.