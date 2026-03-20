Netanyahu’nun 'İsa Mesih' sözleri ortalığı karıştırdı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’la süren savaş bağlamında yaptığı ve Hz. İsa’ya ilişkin sözleri nedeniyle tepki çeken açıklamasının ardından savunmaya geçti.

Netanyahu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “İsa Mesih’i küçümsemedim” dedi.

Netanyahu’nun açıklamaları, dün akşam televizyonda yayımlanan konuşmasında tarihçi Will Durant’tan aktardığı sözlerin ardından gündeme geldi.

Netanyahu, konuşmasında “Tarih ne yazık ki İsa Mesih’in Cengiz Han’a karşı bir üstünlük sağlamadığını gösteriyor. Çünkü yeterince güçlü, yeterince acımasız ve yeterince kudretliyseniz, kötülük iyiliği yenebilir. Saldırganlık, ılımlılığı ezebilir” ifadelerini kullandı.

Söz konusu ifadeler, sosyal medyada kısa sürede tartışma yarattı. Bunun üzerine Netanyahu, X’te İngilizce yaptığı açıklamada sözlerin kendisine değil, tarihçi Will Durant’a ait olduğunu vurguladı.

Netanyahu paylaşımında, “İsa Mesih’in ateşli bir hayranı olan Durant, ahlakın tek başına hayatta kalmayı garanti etmeye yetmediğini ifade etti” dedi.

Açıklamada, “Ahlaken üstün bir uygarlık, kendisini savunacak güce sahip değilse acımasız bir düşman karşısında yine de yıkılabilir” ifadeleri de yer aldı.

Netanyahu, paylaşımını “Herhangi bir hakaret amacı taşımıyordu” sözleriyle tamamladı.

Netanyahu’nun sözlerine tepki gösteren isimler arasında, X platformunda geniş takipçi kitlesine sahip Dubai merkezli girişimci Mario Nawfal da yer aldı.

Nawfal, paylaşımında Netanyahu’yu eleştirerek, İsrail’in zaten küresel kamuoyu nezdinde zorlu bir algı mücadelesi verdiği bir dönemde bu tür ifadelerin yeni tartışmalar yarattığını belirtti.