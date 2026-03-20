Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son seçim anketinde çok sayıda parti baraj altında kaldı: İttifak planlarını değiştirecek sonuçlar!

20.03.2026 12:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
SER-Ar'ın son seçim anketinde CHP birinci parti olurken, AKP yüzde 30.6 oyla ikinci sırada yer aldı. DEM Parti yüzde 9.2 puanla üçüncü parti olurken, yüzde 6.8 oy alan MHP baraj altında kaldı. Çalışmada, MHP ile birlikte 6 partinin de baraj altında kalması dikkat çekti.

SER-Ar, 3-16 Mart tarihleri arasında 2 bin 200 yurttaşla yaptığı seçim anketinde katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

Bilgisayar destekli birebir görüşmelerle gerçekleştirilen ankete göre; CHP yüzde 31.9 puanla AKP'yi geride bıraktı. AKP ise, yüzde 30.6 oy oranı ile ikinci parti oldu.

CUMHUR ORTAĞI BARAJ ALTINDA KALDI!

Ankette Cumhur ortağı MHP, yüzde 6.8 oy oranıyla baraj altında kaldı. DEM Parti ise, yüzde 9.2 puanla üçüncü parti oldu.

Söz konusu çalışmada, 7 partinin de baraj altında kalması dikkat çekti.

İşte son anket çalışmasının sonuçları şöyle:

*CHP: Yüzde 31.9 

*AKP: Yüzde 30.6 

*DEM Parti: Yüzde 9.2 

*MHP: yüzde 6.8 

*Zafer Partisi: Yüzde 5.7 

*İYİ Parti: Yüzde 5.4 

*Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3.9 

*Anahtar Parti: Yüzde 3.1 

*Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.5 

*Diğer: Yüzde 1.9

Image

İlgili Konular: #Seçim #ANKET #Parti

ASAL Araştırma'dan dikkat çeken anket... Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir? ASAL Araştırma'nın "Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?" başlıklı anket sonuçları dikkat çekti. İlk sırada gıda fiyatlarında artış yer aldı.
Asal Araştırma'nın anketinde çarpıcı sonuç... İmamoğlu olamazsa CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Asal Araştırma son anketinde yurttaşlara "Ekrem İmamoğlu’nun aday olamaması durumunda CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı sizce aşağıda okuyacağım isimlerden hangisi olmalı?" sorunu yöneltti. Listenin ilk sırasında yüzde 37.4 oy oranıyla Mansur Yavaş, yüzde 16 oy oranıyla da CHP lideri Özgür Özel yer aldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 2.4 oy oranıyla üçüncü sırada yer alırken, Dilek İmamoğlu'nun yüzde 1 oy oranıyla 4'üncü sırada olması dikkat çekti.
Gündemar'ın son seçim anketinde çarpıcı sonuç... CHP ile AKP arasındaki fark dikkat çekti! Gündemar Araştırma Şirketi'nin Şubat ayı genel seçim anketine göre, CHP Türkiye'nin birinci partisi olmayı sürdürüyor. Ankete göre CHP yüzde 32.7'lik oy oranına sahip olurken, AKP yüzde 29.8 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı.