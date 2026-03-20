Son seçim anketinde çok sayıda parti baraj altında kaldı: İttifak planlarını değiştirecek sonuçlar!

SER-Ar, 3-16 Mart tarihleri arasında 2 bin 200 yurttaşla yaptığı seçim anketinde katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

Bilgisayar destekli birebir görüşmelerle gerçekleştirilen ankete göre; CHP yüzde 31.9 puanla AKP'yi geride bıraktı. AKP ise, yüzde 30.6 oy oranı ile ikinci parti oldu.

CUMHUR ORTAĞI BARAJ ALTINDA KALDI!

Ankette Cumhur ortağı MHP, yüzde 6.8 oy oranıyla baraj altında kaldı. DEM Parti ise, yüzde 9.2 puanla üçüncü parti oldu.

Söz konusu çalışmada, 7 partinin de baraj altında kalması dikkat çekti.

İşte son anket çalışmasının sonuçları şöyle:

*CHP: Yüzde 31.9

*AKP: Yüzde 30.6

*DEM Parti: Yüzde 9.2

*MHP: yüzde 6.8

*Zafer Partisi: Yüzde 5.7

*İYİ Parti: Yüzde 5.4

*Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3.9

*Anahtar Parti: Yüzde 3.1

*Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.5

*Diğer: Yüzde 1.9