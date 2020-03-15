İmamoğlu açıkladı: İşte koronanın ulaşıma etkisi

15 Mart 2020 Pazar, 17:45

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,dünya geneline yayılan ardından Türkiye'ye sıçrayan koronavirüs için alınan önlemlerin ardından ulaşımla ilgili verileri sosyal medya hesabından paylaştı.

İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgın hastalık ve okul tatilleri nedeniyle toplu taşımada bir haftada % 30’ları aşan kullanım azalması olmuştur. Buna rağmen İETT hatlarımızda yoğunluk yaşanmaması adına sefer azaltması yapmayacağız. İstanbullu hemşehrilerimizin konforlu ve güvenli seyahati önceliğimizdir." ifadelerine yer verdi.