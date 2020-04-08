İmamoğlu Helsinki'ye böyle yanıt verdi: 'Haklı'

Barcelona'nın resmi Twitter hesabından yayımlanan videoda La Casa de Papel dizisinin Helsinki'si kendisine sorulan sorulara yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
08 Nisan 2020 Çarşamba, 10:28

Sırp oyuncu Darko Peric, “Helsinki olmak istemeseydin hangi şehir olmak isterdin?” sorusuna “İstanbul” yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Barcelona’nın paylaştığı videoyu kendi hesabında paylaşarak, “Helsinki haklı” dedi.



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