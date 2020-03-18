İmamoğlu, İstanbul'daki koronavirüsle mücadele uygulamalarını duyurdu

18 Mart 2020 Çarşamba, 17:28

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki koronavirüsle mücadele kapsamında aldıkları kararları yurttaşlara duyurdu. İmamoğlu'nun açıkladığı kararlara göre, Tüm sağlık çalışanlarına bu süreçte toplu taşıma ve İSPARK ücretsiz olacak, borcu nedeniyle suyu kesilmiş 50 bin hane ve işyerinin suyu açılacak, abonman kartlarının kullanım süresi 31 Mart’tan 30 Nisan'a uzatılacak, 31 Mart’ta 30 bin üniversiteliye 3200 TL burs yatacak.