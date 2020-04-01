İmamoğlu'ndan 'sokağa çıkma yasağı' çağrısı

01 Nisan 2020 Çarşamba, 21:38

Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamasının ardından Twitter hesabından paylaşım yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, en azından İstanbul’a özel sokağa çıkma kısıtlaması kararının gecikmeden alınması gerektiğini belirtti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Sağlık Bakanımız Sayın Koca, bizim de daha önce belirttiğimiz gibi salgının Türkiye merkezinin İstanbul olduğunu açıkladı. Toplam hasta sayısının yüzde 60’ının İstanbul’da olduğunu paylaştı. En azından İstanbul’a özel bir sokağa çıkma kısıtlaması kararı gecikmeden alınmalıdır.''