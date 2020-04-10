İmamoğlu’nu tehdit eden şüpheli tutuklandı!

10 Nisan 2020 Cuma, 02:59

Sözcü Gazetesi'nden Can Özçelik'in haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun e-posta adresine 27 Mart'ta “Senin kanını akıtır sana içiririm! Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm” yazılı mesaj gönderen Tuna G., İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

“PİŞMAN DEĞİLİM”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine tutuklanması talebiyle sevk edildi.

Hakimlik sorgusunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun e-posta adresine tehdit içeren yazıyı kendisinin gönderdiğini kabul eden şüpheli Tuna G., “İlgili mailleri ben gönderdim. Herhangi bir pişmanlığım yoktur” dedi.

“KAÇMA ŞÜPHESİ VAR”

Hakimlik, şüpheli Tuna G'yi “tehdit” suçundan tutukladı.

Kararda, “Şüphelinin alınan savunmalarında ilgili mailleri kendisine ait olan e-posta hesabından müştekinin e-posta hesabına attığını ve hiçbir pişmanlığının olmadığını belirtir ifade içerikleri, şüphelinin kayıtlı adresinde yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayışı ve hakkında çıkarılan yakalama kararına istinaden ifadesinin alınabilmiş olması nedeniyle kaçma şüphesi olduğu” belirtilerek tutuklanmasına hükmedildi.