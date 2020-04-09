IMF Başkanı: Türkiye dahil tüm ülkelerle temas halindeyiz
IMF Başkanı Georgieva, IMF'nin tüm ülkeler ile alınması gereken önlemler hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu söyledi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalian Georgieva IMF'nin dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını kapsamında Türkiye dahil tüm üye ülkelerle temas halinde olduklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın IMF'ye yönelik eleştirileri ve IMF'nin Türkiye'ye yönelik tutumu hakkındaki soru üzerine Georgieva, "Aslında Türkiye dahil tüm üyelerimizle çok yapıcı ilişkilerimiz var" dedi.
Yaptığı açıklamasının ardından soruları cevaplayan Georgieva, IMF'nin tüm ülkeler ile alınması gereken önlemler hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu ifade ederek, "Türkiye dahil tüm üyelerimizle yapıcı ilişkiler yürütmeye devam edeceğiz. Biz tüm üyelerimiz için buradayız" dedi.
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