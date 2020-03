İmzayla eldiven

19 Mart 2020 Perşembe, 06:00

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu’nun koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması, hastalarla yakın temas halinde bulunan sağlık çalışanlarının can güvenliği konusunu yeniden gündeme getirdi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, dün Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya gönderdiği yazıda hekimlerin risk altında olduğuna dikkat çekerek koruyucu malzeme eksikliğinin bir an önce giderilmesini istedi. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip de “Ortada kalmış piyon gibiyiz, ekipman sorunları yaşıyoruz. Kişisel koruyucu malzemelerde yaşanılan sıkıntı bir an önce giderilmeli” uyarısında bulundu.

‘ÇALIŞANLARI KORUMALIYIZ’

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, sahada çalışan sağlıkçıların maske, önlük, gözlük, eldiven, el dezenfektanları gibi malzemelerinin yetersizliğini vurguladı. Saip, “Aile sağlığı merkezlerine yetersiz sayıda maske gönderiliyor, el hijyeni malzemesi, kişisel koruyucu ekipmanlar yetersiz. Bir sağlık çalışanının günde en az 8 maske kullanması, sürekli el temizliği yapması gerek. 50 kuruşluk cerrahi maskeler 5 liraya çıkmış. Tedarikler şu ana kadar hastanelere gönderilmiş olmalıydı. Geç kalındı. Özellikle üniversite hastanelerinde firmalar ihalelere girmediği için malzeme sıkıntısı zaten vardı. Sağlık Bakanı dün açıklama yaptı, üniversite ve devlet hastanelerine karşılıksız malzemeler verilecek denildi. Henüz üniversite hastanelerinde malzeme olarak elimize ulaşmış bir şey yok” dedi.

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Başkanı Heybet Aslanoğlu ise radyoloji teknisyenleri radyasyon riski yanında bir de koronavirüs riski ile karşı karşıya olduğunu belirterek “Riskli hastalar ilk önce acil servislerde kaşılanıyor. Genel fiziki muayene sonrasında röntgen veya tomografiye yönlendirilmektedir. Teknisyenler radyasyon riski yanında bir de koronavirüs riski ile karşı karşıya. Bir eldivenin bile imza karşılığı verildiği günler yaşıyoruz” dedi.

42 BİN YOĞUN BAKIM YATAĞI

Türkiye’deki hastanelerde 25 bini erişkin olmak üzere 42 bini aşkın yoğun bakım yatağı olduğunu belirten Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, salgının büyümesi durumunda yoğun bakımların akılcı bir şekilde kullanımı için gerekli önlemlerin alınması gerektiği uyarısında bulundu. Tıbbi tedavi yanında yoğun bakımlarda organizasyonal tedavinin de önemli olduğunun altını çizen Cinel, korona hastalarının başka acil vakalarla bir araya getirilmeden ayrı yollardan geçirilerek “kohort” yoğun bakım ilan edilen gruplandırılmış ünitelere alınması gerektiğinin önemini anlattı. Cinel, “Ayrılmış yoğun bakım ünitelerinin varlığı çok önemli. Böylece bu yoğun bakımlara yalnızca koronavirüs ile ilişkili hasta grubunu alıyorsunuz” değerlendirmesini yaptı.

‘COVİD-19 POLİKLİNİKLERİ AÇILMALI’

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman imzasıyla Bakan Koca’ya gönderilen yazıda TTB’nin talepleri özetle şöyle sıralandı:

- Kişisel koruyucu malzemesi sıkıntısı giderilmeli, nöbet giysilerinin temizliği ve temini sağlanmalı.

- Kimi hastanelerin hâlâ tanı ve tedavi süreçlerini Covid-19 sorunu öncesindeki rutin işleyişle yürütmekteki ısrarı kırılmalıdır.

- Elektif ameliyatlar ilk aşamada nisan ayı sonuna kadar durdurulmalıdır.

- Polikliniklerin çalışma biçimleri yeniden düzenlenmeli, diğer polikliniklerden ayrılacak biçimde Covid-19 poliklinikleri açılmalı, kuşku duyulan her olguya test yapılabilmelidir.