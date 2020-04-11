İnfaz düzenlemesi sokağa çıkma yasağı tanımadı: Meclis, bugün ve yarın çalışmaya devam edecek
İçişleri Bakanlığı tarafından, 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta ilan edilen 48 saat sokağa çıkma yasağı , TBMM çalışmalarını etkilemedi. Meclis, Başkenti de kapsayan sokağa çıkma yasağına rağmen bugün ve yarın toplanarak İnfaz düzenlemesine ilişkin yasa teklifinin görüşmelerini sürdürecek.
İçişleri Bakanlığı tarafından, 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 48 saat süresince ilan edilen sokağa çıkma yasağı, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarını engellemedi.
İnfaz düzenlemisine ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri için hafta sonu ve pazartesi günü çalışma kararı alan Meclis, sokağa çıkma yasağının kapsamı dışında bırakıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağına ilişkin yayınlanan genelgeye göre, Meclis çalışanları görevlerinin başında olacaklar.
GENEL KURUL MESAİSİ 1 SAAT ÖNE ÇEKİLDİ
TBBMM Genel Kurulu dün saat 14.00’te toplanırken, bugün 1 saat önce çekilerek 13.00’te toplanacak. Kurul, 70 maddeden oluşan infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek.
Genel Kurul görüşmelerine, dün akşam geç saatte alınan sokağa çıkma yasağının damgasını vurması bekleniyor.
Teklifin içeriği nedeniyle zaman zaman sert tartışmaların yaşandığı Genel Kurul görüşmelerini, sokağa çıkma yasağından muaf tutulan parlamento muhabirleri de izleyebilecekler.
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