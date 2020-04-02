İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı.

DHA
02 Nisan 2020 Perşembe, 16:09

İngiltere’den yapılan açıklamaya göre, karantina altında tutulan Johnson’ın karantina sürecinin uzayabileceği duyuruldu.

İngiltere Başbakanı Johnson geçtiğimiz hafta koronavirüs testi yaptırmış, test sonucu pozitif çıkmıştı.


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