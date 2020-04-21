İngiltere, cerrahi önlük bekliyor

21 Nisan 2020 Salı, 02:00

İngiltere Yerel Yönetim ve İskan Bakanı Robert Jenrick, cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, sağlık çalışanlarının kullanımı için Türkiye’den pazar günü yaklaşık 84 ton kişisel koruyucu teçhizat geleceğini, bunların içinde 400 bin adet cerrahi önlüğün bulunduğunu söylemişti. Ancak pazar günü İngiliz basınında hükümet yetkililerinin verdiği bilgiye dayandırılarak yapılan haberlerde Türkiye’den sevkıyatın belirsiz bir sebeple geciktiği belirtildi.

Cumhuriyet’in diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre İngiltere’ye yapılacak tıbbi malzeme sevkiyatı, İngiltere’nin ihracat için zamanında başvuru yapmamasından kaynaklandı. İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığı’na dün bir nota gönderdi ve Sağlık Bakanlığı’ndan ihraç izin başvurusu yapılacağını bildirdi. İzin başvurusunun yapılmasıyla birlikte İngiltere’nin Türkiye’den satın aldığı tıbbi malzemenin sevkıyatının kısa sürede gerçekleştirilmesi bekleniyor. İngiltere’nin Türkiye’den satın aldığı tıbbi malzemenin fiyatı konusunda ise bir bilgi verilmedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI İZNİNE BAĞLI

Koronavirüs salgınıyla birlikte 4 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ uyarınca koruyucu maske ve önlüklerin de aralarında bulunduğu tıbbi malzemelerin ihracatı, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun iznine bağlanmıştı. Bu ay başında İspanya’da bir bölgesel yönetimin bir Türk şirketten satın aldığı 150 adet solunum cihazının İspanya’ya sevkıyatında da gecikme yaşandığı haberleri çıkmış, Sağlık Bakanlığı’nın ihracat izni vermesinin ardından ihracat gerçekleşmişti.

Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait A400M tipi kargo uçaklarıyla 10 ve 12 Nisan’da İngiltere’ye ağırlıklı olarak tıbbi maskeden oluşan koronavirüs ile mücadelede kullanılacak yardım malzemeleri göndermiş, İngiltere, gönderilen yardımdan dolayı Türkiye’ye teşekkür etmişti.