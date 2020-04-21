İngiltere, cerrahi önlük bekliyor
Türkiye’nin koronavirüs salgını nedeniyle İngiltere’ye tıbbi malzeme yardımı yapmasının ardından İngiltere salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarının kullanımı için bu sefer de Türkiye’den koruyucu teçhizat satın aldı. İngiliz yetkililer, haftasonu yapılması beklenen 400 bin cerrahi önlüğün içinde bulunduğu 84 tonluk tıbbi malzeme sevkıyatının planlanan zamanda yapılamadığını duyururken Türk yetkililer İngiltere’nin ihraç izni için başvuru yapmaması nedeniyle gecikmenin yaşandığını bildirdi.
İngiltere Yerel Yönetim ve İskan Bakanı Robert Jenrick, cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, sağlık çalışanlarının kullanımı için Türkiye’den pazar günü yaklaşık 84 ton kişisel koruyucu teçhizat geleceğini, bunların içinde 400 bin adet cerrahi önlüğün bulunduğunu söylemişti. Ancak pazar günü İngiliz basınında hükümet yetkililerinin verdiği bilgiye dayandırılarak yapılan haberlerde Türkiye’den sevkıyatın belirsiz bir sebeple geciktiği belirtildi.
Cumhuriyet’in diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre İngiltere’ye yapılacak tıbbi malzeme sevkiyatı, İngiltere’nin ihracat için zamanında başvuru yapmamasından kaynaklandı. İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığı’na dün bir nota gönderdi ve Sağlık Bakanlığı’ndan ihraç izin başvurusu yapılacağını bildirdi. İzin başvurusunun yapılmasıyla birlikte İngiltere’nin Türkiye’den satın aldığı tıbbi malzemenin sevkıyatının kısa sürede gerçekleştirilmesi bekleniyor. İngiltere’nin Türkiye’den satın aldığı tıbbi malzemenin fiyatı konusunda ise bir bilgi verilmedi.
SAĞLIK BAKANLIĞI İZNİNE BAĞLI
Koronavirüs salgınıyla birlikte 4 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ uyarınca koruyucu maske ve önlüklerin de aralarında bulunduğu tıbbi malzemelerin ihracatı, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun iznine bağlanmıştı. Bu ay başında İspanya’da bir bölgesel yönetimin bir Türk şirketten satın aldığı 150 adet solunum cihazının İspanya’ya sevkıyatında da gecikme yaşandığı haberleri çıkmış, Sağlık Bakanlığı’nın ihracat izni vermesinin ardından ihracat gerçekleşmişti.
Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait A400M tipi kargo uçaklarıyla 10 ve 12 Nisan’da İngiltere’ye ağırlıklı olarak tıbbi maskeden oluşan koronavirüs ile mücadelede kullanılacak yardım malzemeleri göndermiş, İngiltere, gönderilen yardımdan dolayı Türkiye’ye teşekkür etmişti.
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