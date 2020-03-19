İngiltere, Mayıs dedi

19 Mart 2020 Perşembe, 16:27

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Premier Lig, EFL Championship, FA Kadınlar Süper Ligi, İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği (PFA) ve İngiltere Antrenörler Birliği (LMA) yayınladıkları ortak bildiri ile birlikte, İngiltere'deki profesyonel futbolun koronavirüs salgını etkilerinden kurtulup, liglere devam edilmesinin yollarını aradıklarını açıkladılar.

Koronavirüs salgını nedeniyle İngiltere'deki tüm futbol organizasyonların askıya alınmasının ardından, İngiltere futbolunun tüm paydaşları bir araya gelerek çözüm aradı.

LİGLER, 30 NİSAN'DAN DAHA ERKEN BİR SÜREDE BAŞLAMAYACAK

Yapılan ortak açıklamada, İngiliz futbolunun koronavirüsten etkilendiğinin ortada olduğu ve güvenli bir ortam oluştuğu anda 2019/2020 sezonunun devam edeceği kaydedildi.

İngiltere Futbol Federasyonu (FA) Yönetmelikleri'ne göre futbol sezonunun 1 Haziran'a kadar sona ermesi gerektiği kuralının bu sezon için kaldırıldığı açıklanırken, liglerin 30 Nisan'dan daha erken bir sürede başlamayacağı konusunda hemfikir olunduğu belirtildi.