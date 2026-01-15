MHP lideri Bahçeli ‘sefalet ücreti’ dese de AKP 20 bin TL’yi savunmaya devam ediyor: Cumhur’da zam çelişkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında emekli maaşlarıyla ilgili yaptığı “Onlar üzülürken bizler rahat olamayız, onları sefalet ücreti değil en azından insanca yaşayabilecekleri bir seviyeye taşımalıyız” açıklaması sonrası muhalefet önceki gün TBMM Genel Kurulu’na emekli maaşlarının artırılmasıyla ilgili iki farklı araştırma önergesi verdi. Ancak iki önerge de reddedildi. Önergeler görüşülürken MHP Grubu da AKP gibi ret oyu verdi. İktidarın en düşük emekli maaşının 20 bin TL olmasıyla ilgili yasa teklifinde iyileştirme beklenirken, önergeler üzerine söz alan AKP’li vekiller tekliflerinin arkasında durdu.

Önergeler görüşülürken söz alan AKP’li Resul Kurt “Emeklilerimizin taleplerinin farkındayız. Bugün en düşük emekli aylığı 16 bin 881 lira. Bu tutarın 20 bin TL olarak uygulanmasıyla ilgili kanun teklifi Meclisimizin takdirlerine sunuldu. Emekli maaşı az prim ödediği ve prime esas kazancı düşük olduğu için 20 bin TL’nin altında bulunan emeklilerin emekli aylıklarının 20 bin TL tutara yükseltilmesiyle birlikte düşük aylıklı emekliler yönünden önceki altı aylık enflasyonun üzerinde olmak üzere yüzde 18,48 oranında artış gerçekleştirildi” dedi.

AKP, YEREL YÖNETİMLERİ İŞARET ETTİ

Konuşmasında yerel yönetimleri işaret eden Kurt “Sosyal güvenlik sistemlerinde gelir garantisi sağlanması amacı her zaman arzu edilen korumayı sağlamaya yetmemektedir; dolayısıyla, düşük gelirli, kira ödeyen, geçim sıkıntısı çeken emeklilerin sosyal yardımlar, yerel yönetimler yönünden desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Yerel yönetimlerin emeklilere yönelik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, ev sahibi olmayan düşük gelirli emeklilerimizin kamuya ve belediyelere ait arsalarda kat karşılığı projelerle yapılacak konutlarda düşük bedellerle kiracı olarak oturmalarının sağlaması önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine CHP sıralarından “Onu da mı yerel yönetime dayadınız? Niye iktidarsınız? Bırakın gidin, biz yönetelim ya” tepkisi yükseldi.

TEKLİF BUGÜN GELİYOR

AKP’nin en düşük emekli maaşının 20 bin TL olmasıyla ilgili yasa teklifinin bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüleceğini anımsatan CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı Gamze Taşcıer, bugün en düşük emekli maaşının asgari ücrete çıkartılmasını tekrar önereceklerini vurguladı. MHP’nin çelişkili tavrını eleştiren Taşcıer “MHP’nin bakışı tutarsız. Yetmediğini düşünüyorlar ama onlar da ret veriyorlar. Madem öyle gelin, ortak akılla bir çözüm bulalım. Gerçekten sorunların farkına varsalar, 20 bin liranın yetmeyeceğini onlar da görürler” dedi.

CHP NÖBETİ SÜRDÜRÜYOR

CHP, emekli maaşları kapsamında genel kurul salonunda yaptığı nöbet eylemini devam ettirdi. Vekiller “Komisyonuna emekliye sadaka verir gibi bir zam teklifi ile geleceklerse komisyonu da Genel Kurulu da onlara dar ederiz. Nöbete devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.

ÖZEL EMEKLİLERLE BULUŞACAK

CHP lideri Özgür Özel, emekli tartışması sürerken yarın saat 14.00’te Kocatepe Kültür Merkezi’nde emekli buluşması gerçekleştirecek.