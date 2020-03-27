İngiltere'de koronavirüs kaygısı artıyor!

27 Mart 2020 Cuma, 23:47

İngiltere'de koronavirüs salgını tedirgin edici boyutlara ulaştı. Başbakan Boris Johson'un da koronovirüs testinin pozitif çıkmasının ardından İngiliz vatandaşlarının kaygısı daha da arttı.

Bugün Londra’nın nezih semtlerinden Richmond Barns’ın Howsman Sokağı’nda olağanüstü hareketli saatler yaşandı. Londra Gündem'den Taner Bildik'in aktarımına göre sokak polis arabaları ve ambulanslarla kuşatıldı.

Özel kıyafetler giymiş görevliler sokakta bulunan evlerden birine girdi. Bir semt sakini, “Mahalleye 4-5 polis arabası 6-7 de ambulans geldi. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Yarım saattir içerideler” diyerek korkulu bekleyişin sürdüğünü belirtti.

Dakikalar sonra bir ambulansın, yanaştığı evin önünden hızla ayrıldığı gözlemlendi. İngiltere'de 14579 koronvaris vakası tespit edildi. 759 İngiliz vatandaşı korona nedeniyle yaşamını yitirdi.



