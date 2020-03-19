İngiltere’de yaşamını yitirenlerin sayısı 137’ye yükseldi

İngiltere Başbakanlığı, yeni tip koronavirüs hakkında verdiği bilgilere göre toplamda 137 İngiliz yurttaş yaşamını yitirdi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Londra’da seyahat yasağı getirileceği iddiasını reddeden Başbakanlık, İngiltere Merkez Bankası politika faiz oranını yüzde 0,25’ten 0,1’e indirdiğini duyurdu. Bu oran ülke tarihinin en düşük faizi olarak nitelendirildi. Hükümetin, kendileri çalışacağı için çocuklarını okullara göndermeye devam edecek “temel kamu çalışanları” grubuna kimlerin girdiğini açıklaması bekleniyor.