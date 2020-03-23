İngiltere’den kritik koronavirüs kararı
İngiliz hükümeti yeni aldığı kararla, Başbakan Boris Johnson'un koronavirüs nedeniyle hastalanması durumunda görevi Dışişleri Bakanı'nın devralacağını duyurdu.
Boris Johnson (solda/Reuters) - Dominic Raab (sağda/AFP)
İngiliz hükümetinin Kovid-19 tasarısının imzalanmasının ardından kritik bir karar alındı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs nedeniyle hastalanması durumunda görevi Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın devralacağı bildirildi.
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