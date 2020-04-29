İnsanların toplanmasını engellemek için parka tavuk dışkısı döktüler
İsveç'in Lund kentinde, koronavirüs salgını sırasında kentin başlıca parkında, bir bahar festivalini kutlamak üzere insanların toplanmasını önlemek için, parka tavuk dışkısı döküldü.
Yetkililer, ülkenin güneyindeki Skane bölgesinde bulunan üniversite kentinde, halktan Walpurgis Arefesi festivaline katılmamasını istedi. Ancak bazılarının bu isteğe karşı gelebileceğinden kaygı duyuldu.
Festival, tüm ülkeden 30 bin kişiyi kente çekebiliyor.
Belediye Başkanı Philip Sandberg Facebook hesabından yaptığı açıklamada "Tavuk dışkısı kokan bir parkta oturmak hoş bir deneyim değil" yazdı.
İsveç hükümeti sert kısıtlamalardan kaçınmış, ancak 50'den fazla kişinin katıldığı toplantıları yasaklamıştı. Ülkede şu ana dek 20.300 vaka kayıtlara geçerken, 2460 kişi hayatını kaybetti.
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