İnternet ortamında konser ve akademi

17 Mart 2020 Salı, 06:00

CAKA (Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları) Online Müzik Akademisi 26 Mart’ta Instagram TV’de yayımlanacak. Cihat Aşkın, koronovirüs sebebiyle insanların evlerine kapandığını ve artık bir çok etkinliğin online devam edeceğini söyledi.

Virüs salgını yüzünden insanlar ne yazık ki dışarı çıkamaz oldular. Toplu olarak kapalı yerlerde bulunulmaması önlemi gerekliydi. Ancak bu önlemlerin sonucu insanlar evlerine kapanıp dış dünyadan soyutlanınca psikolojik olarak etkilenmeleri kaçınılmazdı. Zorunlu izolasyon ve karantina içinde olanlar veya gönüllü olarak toplumdan kendilerini soyutlayanlar için Cihat Aşkın bir dayanışma konseri düzenledi. Bu konser Instagram televizyonundan 15 Mart’ta yayımlandı.

Aşkın, “Konserin dünya çapında seyircileri oldu; özellikle İtalya’daki, Almanya’daki, İngiltere’deki dostlarıma bunları mesaj olarak da yayımladım. Oradan da izlediler. Yarım saatlik bir resitaldi fakat bu resitalin anlamı şuydu; topluma ben yanınızdayım mesajı vererek psikolojik destek vermek istedim. Bu zor günlerde yanlarında olmak istedim. Konser alanlarına gidemeyen dostlarımıza ücretsiz olarak konser hizmeti sundum. Dolayısıyla bütün izleyicilerimizden, seyircilerimizden teşekkür ve tekrar konser izlemek arzusunda olduklarına dair istek mesajları aldım. Bunlara devam edeceğim. Haftanın belirli günleri Twitter, Facebook ve YouTube’dan ücretsiz olarak dünyanın her tarafındaki izleyicilere ulaşmak istiyorum ve bunu değişik dillerde yapacağım” diyor.

Gelecek konserinin İtalyanlar için olacağını söyleyen Aşkın, “İkinci amacım şuydu: Hayatını tamamen serbest faliyetlerden kazanan ve konserleri iptal edilen müzisyen kardeşlerimizin zor durumda olduklarını anlatmak ve toplumda bu bilinci oluşturmak istedim. Muhakkak ki bütün meslek sektörleri ekonomik bir krizle karşı karşıya kalacaklar. Tabii ki müzik sektörü, özellikle memur olmayanlar faklı bir konumdan özel veya devlet kurumlarından maaş almayanlar, hayatlarını sadece müzik yaparak geçirenler bu durumdan en fazla etkilenenler olacak. Bunlar için de bir dayanışma konseri yapmak, toplumun bu insanlara, bu kardeşlerimize karşı bilinçlerinin uyanması gerektiğini hissettirmek istedim” diyor.

“Bu koronavirüs maalesef fazla can yakacak” diyen müzisyen, “Bizler de gerekli önlemleri almadığımız, izolasyon yapmadığımız takdirde maalesef istenmeyen sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz; toplumdaki birlik ruhunu sağlamak amacıyla sanata ve bilgiye sarılmamız gerekiyor. Bunu yapacak olanlar da biz sanatçılarız, bilim insanlarıyız. Özellikle bu anlamda sosyal medyayı kullanarak insanlara aydınlanma görevlerini, aydınlık bilgi verme görevlerini yapmak durumdadırlar” diyor.

CİHAT AŞKIN VE KÜÇÜK ARKADAŞLARI

Aynı şekilde bunun bir eğitim boyutu vardı. Bildiği gibi Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları’nın bir eğitim projesi var. 19 yıldan beri bu eğitim projesini Türkiye’nin değişik yerlerine giderek sürdürüyorlar. Aşkın, bu anlamda Türkiye’nin 18 şehrinde eğitim projeleri kurdu. Türkiye’de 2004 yılında ilk çocuk orkestrasını kurdu. 2007 yılından bu yana düzenli olarak farklı şehirlerimizde kış okulları-yaz okulları ve gençlik kampları gerçekleştirdi. Sadece Türkiye’de değil, Dubrovnik, Saray Bosna, Cenova gibi kentlerde de yapıldı.

(Cihat Aşkın: CIHAT ASKIN SOLO INSTAGRAM RECITAL @cihataskin LIVE FROM ISTANBUL)