İran Cumhurbaşkanı Ruhani IMF’den acil fon talep etti
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Uluslararası Para Fonunun (IMF), Tahran'ın koronavirüsle mücadelesine destek amacıyla 5 milyar dolarlık acil fon sağlamaması durumunda “ayrımcı muameleden” suçlu olacağını söyledi.
Ruhani televizyondan yayınlanan kabine toplantısında, "Uluslararası örgütleri görevlerini yerine getirmeye çağırıyorum ... IMF üyesiyiz ... Kredi vermede hiçbir ayrımcılık olmamalı" dedi.
İran Merkez Bankası başkanı Abdülnasır Hemmati, geçen ay IMF'ye gönderdiği mektupta, doğal afetler gibi ani durumlarla karşılaşan ülkelere yardım öngören, 'Hızlı Finansman Girişimi' programı çerçevesinde 5 milyar dolar talep etmişti.
Bir IMF yetkilisi, mali yardım talebi konusunda İranlı yetkililerle diyalog halinde olduklarını söyledi.
Salgın, Washington'un ambargoları altında ezilen İran ekonomisine büyük zarar verdi. Tahran ABD’yi, İran’ın salgına karşı mücadele faaliyetlerini kısıtlayan "azami baskı" politikasından dolayı sert bir şekilde suçluyor.
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