İran Donanmasında dost ateşi: ölü ve yaralılar var

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 10:28

İran Devlet televizyonu, kazanın Pazar günü Tahran'ın 790 mil güneydoğusundaki Jask limanı yakınlarında gerçekleştiğini söyledi.

Füze, tatbikatta yer alan bir Hendijan sınıfı destek gemisi olan Konarak'a isabet etti.

Devlet televizyonu, Konarak'ın hedefe çok yakın olduğunu belirterek füze saldırısını bir kaza olarak nitelendirdi. Konarak'ın tatbikattaki görevi, diğer gemilerin ateş etmesi için suya hedefler yerleştirmekti.