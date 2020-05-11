İran Donanmasında dost ateşi: ölü ve yaralılar var
İran basınında çıkan haberlere göre, İran'a ait bir savaş gemisi tarafından Umman Körfezi'nde düzenlenen eğitim tatbikatında ateşlenen bir füze, yine İran donanmasına ait bir destek gemisini vurdu, kazada en az bir denizcinin öldüğü ve 15'inin de yaralandığı bildirildi.
İran Devlet televizyonu, kazanın Pazar günü Tahran'ın 790 mil güneydoğusundaki Jask limanı yakınlarında gerçekleştiğini söyledi.
Füze, tatbikatta yer alan bir Hendijan sınıfı destek gemisi olan Konarak'a isabet etti.
Devlet televizyonu, Konarak'ın hedefe çok yakın olduğunu belirterek füze saldırısını bir kaza olarak nitelendirdi. Konarak'ın tatbikattaki görevi, diğer gemilerin ateş etmesi için suya hedefler yerleştirmekti.
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