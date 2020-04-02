İran Meclis Başkanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

02 Nisan 2020 Perşembe, 19:13

İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.



İran Meclisi Kültür ve Halkla İlişkiler Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Meclis Başkanı Laricani'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. Açıklamada, Laricani'nin karantinaya alınarak tedavisine başlandığı ifade edildi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre İran'daki toplam Koronavirüs vaka sayısı 50 bin 468. Virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 160.