İran Meclis Başkanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
İran Meclis Başkanı Laricani'nin karantinaya alınarak tedavisine başlandığı belirtildi
İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.
İran Meclisi Kültür ve Halkla İlişkiler Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Meclis Başkanı Laricani'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. Açıklamada, Laricani'nin karantinaya alınarak tedavisine başlandığı ifade edildi.
Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre İran'daki toplam Koronavirüs vaka sayısı 50 bin 468. Virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 160.
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