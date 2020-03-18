İran'da 103 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

18 Mart 2020 Çarşamba, 10:27

Simnan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Nevid Danayi, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yakalanan 103 yaşındaki bir kadının tedavisi sonrası iyileşerek taburcu edildiğini duyurdu.

"103 YAŞINDAKİ KADIN HASTA TAMAMEN İYİLEŞEREK TABURCU EDİLDİ"

Hastanın kimliğini açıklamayan Danayi, "Koronavirüs nedeniyle yaklaşık bir haftadır Simnan Kevser Hastanesi'nde tedavi gören 103 yaşındaki bir kadın hasta tamamen iyileşerek taburcu edildi." dedi.

Çin'de koronavirüse yakalanan 103 yaşındaki bir kadın hastanın da 6 günlük tedavisinin ardından geçen hafta koronavirüsü yenerek taburcu edildiği açıklanmıştı. Çin'in Vuhan kentinde 100 yaşındaki bir hasta ile İran'ın Bem şehrinde 91 yaşındaki bir hasta da virüsü yenerek iyileşmişti.