İran'da 4.7 büyüklüğünde deprem

12 Nisan 2020 Pazar, 06:26

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 05.23'te Hoy'da 4.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6.75 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.