İran'da 4.7 büyüklüğünde deprem

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Khoy (Hoy) kentinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydan geldi.

cumhuriyet.com.tr
12 Nisan 2020 Pazar, 06:26

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 05.23'te Hoy'da 4.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6.75 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.


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