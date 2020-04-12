İran'da 4.7 büyüklüğünde deprem
İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Khoy (Hoy) kentinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydan geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 05.23'te Hoy'da 4.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6.75 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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