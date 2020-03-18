İran'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bu hafta da cuma namazı kılınmayacak

18 Mart 2020 Çarşamba, 12:43

CUMA NAMAZI TÜM EYALET MERKEZLERİNDE İPTAL EDİLDİ



İran'da Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, "Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından alınan karara göre, cuma namazı bu hafta tüm eyalet merkezlerinde iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

CAN KAYBININ 988'E ULAŞTI



Konsey kararına göre, ilçelerdeki cuma namazıyla ilgili karar ise Veliyi Fakih'in (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) temsilcileri, vali ve eyalet sağlık müdürlerince alınacak. Ülkede son iki haftadır koronavirüs ile mücadele kapsamında cuma namazı tüm eyalet merkezlerinde iptal edilmişti.

İran Sağlık Bakanlığı dün ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybının 988'e, vaka sayısının ise 16 bin 169'a yükseldiğini bildirmişti.