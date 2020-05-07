İran’dan İsrail’in su altyapısına saldırı
İran’ın yaklaşık bir hafta önce İsrail’in su altyapısına elektronik saldırı düzenlediği ortaya çıktı.
İsrail’in Yedioth Ahronot gazetesinin ABD’nin Fox News kanalına dayandırdığı
haberine göre, İran, ABD’li hackerlar aracılığıyla İsrail’in temiz su
tesislerine elektronik saldırı düzenledi.
ABD’nin Enerji Bakanlığından adı belirtilmeyen bir yetkili Fox News’e yaptığı
açıklamada, İran’ın saldırısına işaret ederek, ABD’nin kendisini ve
müttefiklerini saldırılardan koruma gücüne sahip olduğunu söyledi ancak detay
vermedi.
Gazetenin haberinde saldırının başarılı olup olmadığının ise bilinmediği aktarıldı.
Yedioth Ahronot gazetesinde daha önce yayımlanan bir haberde İsrail’in su tesislerinin elektronik saldırıya maruz kaldığı belirtilmişti.
İsrailli makamlardan söz konusu habere ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
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