İran’dan koronavirüs açıklaması: Vakalarda artış var

12 Nisan 2020 Pazar, 15:41

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen Orta Doğu ülkesi olan İran’da Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kıvanç Cihanpur, açıklamalarda bulundu. Kovid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının 117 artarak 4 bin 474’e çıktığını açıklayan İranlı yetkili vaka sayısında da artış olduğunu söyledi.

Cihanpur, ülkedeki toplam vaka sayısının 71 bin 686 olduğunu duyurdu.