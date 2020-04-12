İran’dan koronavirüs açıklaması: Vakalarda artış var
İran Sağlık Bakanlığı, ülke genelindeki koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Koronavirüs salgınının Orta Doğu'da en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İran'da resmi vaka sayısı 71.686'ya çıkarken ölüm sayısı da 4 bin 474 oldu.
Koronavirüs salgınından en çok etkilenen Orta Doğu ülkesi olan İran’da Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kıvanç Cihanpur, açıklamalarda bulundu. Kovid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının 117 artarak 4 bin 474’e çıktığını açıklayan İranlı yetkili vaka sayısında da artış olduğunu söyledi.
Cihanpur, ülkedeki toplam vaka sayısının 71 bin 686 olduğunu duyurdu.
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