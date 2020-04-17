İşçi açlığa mahkûm oldu

17 Nisan 2020 Cuma, 06:00

TBMM’den geçen ve işverene işçiyi ücretsiz izne çıkarma yetkisi veren yasa emekçiyi açlığa mahkûm edecek. Bekâr bir çalışanın yaşayabilmesi için yapması gereken aylık asgari harcama tutarının 2 bin 847 TL olduğu bir ortamda, işçi 1177 lira ile ayın sonunu getirmeye çalışacak.

TBMM’den geçen öneriye göre, sürenin uzatılması halinde işçi 6 aya kadar ücretsiz izne çıkarılabilecek. Hükümet sürekli işçinin çalışmadığı süre içerisinde işsizlik fonundan 1177 lira ücret alacağı vurgusu yapıyor. Ancak işçinin günlük 39.24 lira, aylık bin 177 lira ile nasıl geçinebileceği konusunda bir değerlendirmede bulunmuyor.

YAŞAMA MALİYETİ 2 BİN 847 LİRA

Devletin yılbaşında belirlediği bir işçiye aylık verilebilecek en düşük ücret olan asgari ücret bile 2 bin 324 lira. En düşük ücret olan asgari ücret ile işçinin ücretsiz izine çıktığında alabileceği ücret arasında bin 147 lira fark var. Türk-İş’in 33 yıldır yaptığı ve birçok hesaplamada da kaynak olarak gösterilen araştırmasının mart ayı sonuçlarına göre, bekâr bir çalışanın “yaşama maliyeti” yani yaşayabilmesi için yapması gereken asgari harcama tutarı aylık 2 bin 847 lira.

Bugünkü şartlarda asgari ücret bile bekâr bir işçinin yaşayabilmesi için gerekli olan ücretin altında. İşçinin ücretsiz izinde alacağı bin 177 lira ile bekar bir çalışanın “yaşama maliyeti” arasında bin 670 lira fark var.

Türk-İş’in aynı araştırmasına göre dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani “açlık sınırı” ise 2 bin 345 lira. İşçinin ücretsiz izinde aldığı bin 177 lira ailesinin bir aylık gıda harcamasını bile karşılayabilmesi mümkün değil.

ELİNDE PARA KALMAYACAK

Büyükşehirlerde bin liranın altında kira ücreti neredeyse yok. Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlar için ödenen faturaların toplamı da en az 600-700 lira. Zorunlu olmayan hallerde dışarı çıkılmasının önerilmediği bu günlerde evlerdeki elektrik, su tüketimi daha artmış durumda. İşçi alacağı bin 177 lirasının bin lirasını kiraya verdiğinde elinde sadece 177 lira kalıyor. Bu ücretle ancak 2-3 günlük gıda gereksinimini karşılayabilecek. Bunun dışında ayın geri kalanı için ihtiyaçlarını karşılayabilmek için elinde para kalmayacak.