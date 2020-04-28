İşçide vaka 3 kat fazla

28 Nisan 2020 Salı, 02:00

Otomotiv başta olmak üzere büyük fabrikalarda salgınla birlikte duran üretim yeniden başlıyor. DİSK Genel Sekreteri, Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, işverenlere uyarıda bulunarak fabrikaların tam kapasite ile değil kısmen çalışmasından yana olduklarını söyledi.

Serdaroğlu, büyük otomotiv şirketlerinin yeniden üretime geçmeye başladıklarına dikkat çekerek “Geçen sürede gerekli önlemleri alarak çalışan fabrikalar da var. Yavaş yavaş sanayi canlanmaya başlayacak ama zaten hükümet ‘çarklar dönecek’ diyerek işçileri başından beri yangının içine atmış durumda. Bizim araştırmalarımıza göre işçilerde vaka sayısı diğer kesimlerden 3 kat daha fazla. Genç işçiler oldukları için daha dirençliler. Ölüm vakaları çok yaşanmasa da pozitif vakalar fabrikalarda yaygınlaşıyor. Tabii buralar sendikalı yerler. Sendikasız yerleri düşünün bir de... Ayrıca birbirine bitişik şantiyelerde, madenlerde, bazı fabrikalarda salgın koşullarına uygun olmayan çalışma da devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu, bu süreçte bazı sendikaların ise fabrikalardaki yaşananları kamuoyuyla paylaşmaktan, acil ve zorunlu olmayan işlerin durdurulmasından çekindiklerini söyledi. DİSK olarak “çalışmaktan kaçınma” hakkını kullandıklarını, bir tane bile vaka çıksa kamuoyuna rapor yayımladıklarını anlatan Serdaroğlu, “Çarklar dönsün demek yetmiyor. Önlem alınmazsa önüne geçemezsiniz” dedi.

YEMEKHANELERDE O KADAR İNSAN NASIL DURACAK?

Fabrikaların yeniden faaliyete geçmesi konusunda da Serdaroğlu, şu uyarılarda bulundu: “Bin kişilik, iki bin kişilik fabrikalarda tam kapasite ile çalışmaya geçilirse salgınla ilgili fiziksel kuralları altüst etmiş olursunuz. Yemekhanelerde o kadar insan nasıl duracak? Servisler 2-3 katına çıkarılmalı. Çalışma alanları yeniden düzenlenmeli. Tezgâhlar arası mesafeler genişletilmeli. Yüzde yüz kapasite ile üretime dönerlerse kurallara uygun davranmazlar. Ben fabrikaların tamamen çalışmasından yana değilim. Önce kısmen çalışma olmalı. Virüsün yayılım sürecinin yavaşlaması ve gerilemesinden sonra normal üretime geçilmeli. Yeni bir dalganın ortaya çıkması işçiler açısından riskli olur. Biz örgütlü olduğumuz fabrikalarda gelişmeleri yakından takip ediyoruz.”