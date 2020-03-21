İşkenceden sonra soruşturmaya da takipsizlik kararı

21 Mart 2020 Cumartesi, 02:00

Arabalarında uyuşturucu bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve Sultangazi Şehit Bülent Özkan Karakolu’nda sabaha kadar işkenceye uğrayan Naci Çelik ve Mehmet Emin Tunç’un gözaltına alındıkları soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verdiği kararda, araçta bulunan maddenin uyuşturucu içermediği parasetemol ve kafein içerdiği belirtildi. Şüphelilerin Emniyet’te uğradıkları işkenceye ilişkin de polisler hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

Naci Çelik isimli yurttaş, 26 Ağustos 2019 günü otomobiliyle eve giderken yolda gördüğü akrabası Mehmet Emin Tunğ’u dur işareti yapması üzerine arabasına aldı. Kısa bir süre sonra hareket halindeki araç, sivil bir polis aracı tarafından durduruldu. Naci Çelik ve Mehmet Emin Tunğ gözaltına alındı. Mehmet Emin Tunğ’a ait olduğu belirtilen poşette uyuşturucu madde ele geçirildiği öne sürüldü. İddiaya göre Çelik ve Tunğ, götürüldükleri Sultangazi Şehit Bülent Özkan Karakolu’nda ayrı odalara konularak sabaha kadar coplarla öldüresiye işkenceye maruz kaldı. Çıkarıldığı Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nce serbest bırakılan Çelik, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek kendisine karakolda işkence yapan polislerden şikâyetçi oldu. Başsavcılık, karakoldaki işkenceye takipsizlik kararı verdi.

‘YETERLİ DELİL BULUNAMADI’

İki ismin gözaltına alınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada ise Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Terör, Kaçakçılık, Narkotik, Ekonomik ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda takipsizlik kararı verildi. Araçta bulunan maddelerin Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi’nin inceleyerek rapor hazırladığının aktarıldığı kararda, araçta bulunan maddenin uyuşturucu içermediği, parasetemol ve kafein içerdiği belirtildi. Kararda, şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair yeterli delilin bulunmadığı anlaşıldığı belirtildi.