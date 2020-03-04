İSKİ’den bilinçli su kampanyası

04 Mart 2020 Çarşamba, 11:50

İSKİ, günde yaklaşık 3 milyon metreküp suyun tüketildiği İstanbul’da, suyun israfının önlenmesi, bilinçli olarak kullanımının özendirilmesini amaçlayan kampanya başlattı. Özellikle çocukları ve gençleri hedefleyen kampanyada, “su tasarrufunun önemi” konusu ön plana çıkarıldı. “Kamu Spotu” olarak hazırlanan bir videonun başrolünde şarkıcı Buray da yer aldı. İki versiyon olarak hazırlanan videolar, 1 dakika ve 45 saniye sürüyor. Videoların içeriklerinde, özellikle okullarda muslukların açık unutulmaması ve suyun israf edilmemesi konusu ele alındı.

300 BİN METREKÜP SU KORUNACAK

Kampanyayla birlikte, yüzde 10’luk bir tasarruf hedefleyen İSKİ, günde ortalama 300 bin metreküp suyu korumayı amaçlıyor. İSKİ’den yapılan açıklamada bazı tedbirler ise şöyle sıralanıyor: