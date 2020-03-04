İSKİ’den bilinçli su kampanyası
İSKİ, günde yaklaşık 3 milyon metreküp suyun tüketildiği İstanbul’da, suyun israfının önlenmesi, bilinçli olarak kullanımının özendirilmesini amaçlayan kampanya başlattı.
İSKİ, günde yaklaşık 3 milyon metreküp suyun tüketildiği İstanbul’da, suyun israfının önlenmesi, bilinçli olarak kullanımının özendirilmesini amaçlayan kampanya başlattı. Özellikle çocukları ve gençleri hedefleyen kampanyada, “su tasarrufunun önemi” konusu ön plana çıkarıldı. “Kamu Spotu” olarak hazırlanan bir videonun başrolünde şarkıcı Buray da yer aldı. İki versiyon olarak hazırlanan videolar, 1 dakika ve 45 saniye sürüyor. Videoların içeriklerinde, özellikle okullarda muslukların açık unutulmaması ve suyun israf edilmemesi konusu ele alındı.
300 BİN METREKÜP SU KORUNACAK
Kampanyayla birlikte, yüzde 10’luk bir tasarruf hedefleyen İSKİ, günde ortalama 300 bin metreküp suyu korumayı amaçlıyor. İSKİ’den yapılan açıklamada bazı tedbirler ise şöyle sıralanıyor:
- Meyve ve sebzeler sürekli akan suyun altında değil, kaptaki bir su içinde yıkanabilir. Bu su, çiçek sulama vb. işlemler için de kullanılabilir.
- Bulaşık ve çamaşırlar elde yıkama yerine makinede yıkanabilir.
- Banyo ve duş süreleri kısaltılarak önemli miktarda su tasarrufu sağlanabilir.
- Araç yıkamalarında, suyu sürekli akıtmak yerine, geri dönüşümü olan otomatik yıkama makineleri tercih edilebilir.
- El yıkama, diş fırçalama ve tıraş olma sırasında, sular boşa akıtılmamalıdır.
- Musluk bataryaları ile duş başlıkları, tazyikli su akmasını sağlayan ürünler ile değiştirilebilir.
- Sifonlar, gerektiği kazar çekilmeli, küçük rezervuarı olan ürünler tercih edilmelidir.
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