İsmail Saymaz'ın Hürriyet Gazetesi'nden ayrılma nedeni ortaya çıktı

17 Mart 2020 Salı, 18:32

İsmail Saymaz Twitter'da paylaştığı, "Bugün Hürriyet Gazetesi'yle yollarımızı ayırdık. 18 yıl önce bir üniversiteli olarak girdiğim bu binadan yetişkin bir gazeteci olarak ayrılıyorum. Birlikte çalıştığım, muhabirinden şöförüne, herkese teşekkür ederim. Sizlerden çalışma çok şey öğrendim. Hakkınızı helal edin." mesajıyla Hürriyet'ten ayrıldığını duyurmuştu.

Medyaradar'da yer alan habere göre, Saymaz'ın Hürriyet'ten ayrılmasının perde arkasında ise Demirören yönetiminin rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı.

"YAYINLARA ÇIKMA"

İddialara göre; Saymaz’ın yayınlardaki keskin çıkışları ve sosyal medyada yaptığı paylaşımları Demirören yönetiminde rahatsızlık yaratmaya başlamış. Grup yönetimi, Saymaz’la önceki gün bir görüşme gerçekleştirdi ve yayınlara çıkmaması için sözleşme imzalatmak istedi. Saymaz’dan ayrıca Twitter’da yaptığı bazı paylaşımları da silmesi talep edildi. Bu istekler Saymaz tarafından tepki ile karşılandı ve reddedildi.

Toplantıda orta yolu bulamayan taraflar masadan ayrılık kararı ile kalktı. Demirörenlerin İsmail Saymaz’ın tüm hakları ve tazminatını ödediği öğrenildi.

Medyaradar'da yer alan habere göre Hürriyet Gazetesi’nde muhabir olan deneyimli gazeteci, CNN Türk, Halk TV, Habertürk’te birçok tartışma programına konuk olarak çıkıp, Best FM’de de radyo programı yapıyordu.