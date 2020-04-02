İsmailağa cemaatine 'yardım kampanyası düzenleyip, para toplamak' yasak değilmiş

02 Nisan 2020 Perşembe, 23:29

İsmailğa cemaatinin derneğinden yapılan paylaşımda IBAN verilerek insanlardan para topladığı ortya çıktı. CHP'li vekil Başarır, partisinin belediyelerine yasaklar uygulanırken cemaatlerin yardımlaşma kampanyalarını kolaylıkla yapabilmesini eleştirdi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medyada paylaştığı mesajında, "Görünen o ki İsmailağa Derneği’nin Koronavirüs için yardım toplamaya ve iban bilgisi paylaşmaya izni ve yetkisi var. Ama vatandaşlara yardım etmek için mücadele eden Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin bağış toplamaya izni yok öyle mi? Siz akıllanmazsınız!" dedi.

İsmailağa Cemaatine ait dernek, kumanya bedelini 100 TL göstererek verdiği IBAN adresinden para topluyor.