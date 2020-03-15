İspanya Başbakanı Sanchez’ın eşinde koronavirüs çıktı

15 Mart 2020 Pazar, 09:46

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra hızla yayılan ve dünya çapında bir krize yol açan koronavirüs paniği katlanarak büyüyor. Geçtiğimiz günlerde Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun eşi Sophie Grégoire Trudeau’ya koronavirüs teşhisi konulmasının ardından çift karantina altına alınmıştı. Benzer bir haber bu kez İspanya’dan geldi. Başbakan Pedro Sanchez’in eşi María Begoña Gómez Fernández’e yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Başbakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada çiftin durumunun iyi olduğu ve gözetim altında tutuldukları belirtildi.

OHAL İLAN EDİLDİ

Virüsün Çin dışında en çok etkilediği ülkeler İtalya, İran ve İspanya olarak dikkat çekiyor. Avrupa’da salgının ortaya çıktığı ilk günlerde listede gerilerde yer alan İspanya, son günlerde Fransa’yı geçerek Avrupa’da virüsün en çok görüldüğü ikinci ülke oldu. İspanya’da koronavirüs sebebiyle ülke çapında 15 günlük OHAL ilan edildi.