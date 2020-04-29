İspanya’da futbolculara antrenman izni

29 Nisan 2020 Çarşamba, 08:08

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, profesyonel sporcuların 4 Mayıs’tan itibaren tesislerde bireysel antrenmanlara başlayabileceğini açıkladı. Haziran ayının sonunda sosyal karantina ve sokağa çıkma yasaklarını oldukça gevşetmeyi düşünen ve ülkeye normale döndürmeyi planlayan İspanya’nın kademeli olarak izinler vermesi bekleniyor.

4 Mayıs’ta kulüp tesislerinde antrenmanlara bireysel olarak başlayacak olan profesyonel sporcular, bir sonraki hafta 11 Mayıs’tan sonra küçük gruplar halinde tesislerde çalışmalarını sürdürebilecek.