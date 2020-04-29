İspanya’da futbolculara antrenman izni
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, profesyonel sporcuların 4 Mayıs’tan itibaren tesislerde bireysel antrenmanlara başlayabileceğini açıkladı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, profesyonel sporcuların 4 Mayıs’tan itibaren tesislerde bireysel antrenmanlara başlayabileceğini açıkladı. Haziran ayının sonunda sosyal karantina ve sokağa çıkma yasaklarını oldukça gevşetmeyi düşünen ve ülkeye normale döndürmeyi planlayan İspanya’nın kademeli olarak izinler vermesi bekleniyor.
4 Mayıs’ta kulüp tesislerinde antrenmanlara bireysel olarak başlayacak olan profesyonel sporcular, bir sonraki hafta 11 Mayıs’tan sonra küçük gruplar halinde tesislerde çalışmalarını sürdürebilecek.
Video Haberler
- Beşiktaş’taki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
- Baraj Gölü'ne izinsiz balık bırakana para cezası
- Yanardağdaki patlama sonrası inanılmaz görüntüler!
- Bilim Kurulu Üyesi bayram öncesi uyardı!
- Ciple hastaneye girmeye çalıştı!
- Otomobilinin üzerinde kurtarılmayı bekledi
- Bülent Ersoy'un acı günü... Ağzından bu sözler döküldü
- Güney Kore'de yangın felaketi: Çok sayıda ölü var!
- Karamollaoğlu: Ekonomik bir tsunami geliyor
- Sosyal mesafeyi hiçe saydılar! Cenazede izdiham