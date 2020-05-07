İspanya’da günlük can kaybında düşüş
Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden İspanya'da günlük can kaybı sayısı düne göre yaklaşık yüzde 11 düşüş gösterdi. Son 24 saatte 213 kişi hayatını kaybetti.
Koronavirüsün en çok can kaybına yol açtığı dördüncü ülke olan İspanya'da salgınla ilgili son durum kamuoyuyla paylaşıldı. Dün günler sonra ilk kez 200’ün üzerine çıkan günlük can kaybı sayısı, bugün yeniden düşüş gösterdi.
Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre dün 244 olarak açıklanan can kaybı, son 24 saatte 213 olarak kayıtlara geçti. Bu yaklaşık yüzde 11’lik bir düşüşe denk geliyor.
Son can kayıplarıyla beraber, ülke genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 870’e yükseldi.
Toplam vaka sayısı ise 220 bin 325'ten 221 bin 447’ye ulaştı. Ülkede günlük ölü sayısı 2 Nisan’da zirveye ulaşarak 950’ye kadar çıkmıştı.
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