İspanya’da günlük can kaybında düşüş

07 Mayıs 2020 Perşembe, 13:17

Koronavirüsün en çok can kaybına yol açtığı dördüncü ülke olan İspanya'da salgınla ilgili son durum kamuoyuyla paylaşıldı. Dün günler sonra ilk kez 200’ün üzerine çıkan günlük can kaybı sayısı, bugün yeniden düşüş gösterdi.

Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre dün 244 olarak açıklanan can kaybı, son 24 saatte 213 olarak kayıtlara geçti. Bu yaklaşık yüzde 11’lik bir düşüşe denk geliyor.

Son can kayıplarıyla beraber, ülke genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 870’e yükseldi.

Toplam vaka sayısı ise 220 bin 325'ten 221 bin 447’ye ulaştı. Ülkede günlük ölü sayısı 2 Nisan’da zirveye ulaşarak 950’ye kadar çıkmıştı.