İsrail Başbakanı Netanyahu: Koronavirüs nedeniyle, İsrail'de onbinlerce kişi ölebilir

22 Mart 2020 Pazar, 02:03

"Koronavirüsün İsrail'de onbinlerce kişinin ölmesine neden olabileceğini" belirten İsrail Başbakanı Netanyahu, ilerleyen dönemde hastalığa yakalananlar arasındaki ölüm oranlarının yüzde 2 ila 4 olabileceğini kaydetti.

Netanyahu, sınırları kapatmalarından ötürü İsrail'in durumunun diğer ülkelere nazaran daha iyi olduğunu ifade etti.

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 tespit edilenlerin sayısının 883'e ulaştığını duyurmuştu.

Batı Kudüs'te dün 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm kaydedilmişti.