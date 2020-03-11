İsrailli istihbaratçılar ve Facebook arasında hukuk savaşı: 1400 hesabı ele geçirdiler

11 Mart 2020 Çarşamba, 11:54

Tel Aviv merkezli özel istihbarat şirketi NSO ve sosyal medya devi Facebook arasında, NSO’nun, aralarında gazeteci, diplomat ve aktivistlerin de olduğu 1400 WhatsApp kullanıcısının hesaplarını ele geçirdiği iddiası üzerine başlayan hukuk savaşı giderek ısınıyor. Facebook, İsrailli şirketi, yasadışı bilgi toplama faaliyetleri için uygulamayı kullanmakla suçluyor.

İsrailli yetkililerin, geçen hafta San Francisco'da görülen bir davaya katılmamaları sonucu Facebook İsrailli firmaya karşı bir gıyabi hüküm kazandı. NSO ise Facebook'un uluslararası hukuka uygun davranmadığını ve Facebook yetkililerinin dava sürecinde gerçek dışı beyanlarda bulunduklarını öne sürüyor. NSO yetkilileri, gıyabi hükmün iptalini talep ediyor.

CEMAL KAŞIKÇI’YI DA İZLEMİŞLER

Özel istihbarat şirketi NSO'nun geliştirdiği iddia edilen ve WhatsApp'la uyumlu çalıştığı ifade edilen korsan yazılımın, geçen yıllarda bir dizi üst düzey yüksek profilli müşterinin, üst düzey rakiplerini izlemek amacıyla kullanıldığı iddia ediliyor. Şirketin zengin müşterileri arasında Suudi Arabistan öne çıkıyor.

İsrailli şirket, Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un telefonunun ele geçirilmesi ve Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın da öldürülmeden önce yine Suudi ajanlar tarafından aynı yöntemle takip edilmesine aracılık etmekle suçlanıyor.

NSO grubu ise sadece teknoloji ürettiklerini, müşterilerinin herhangi bir operasyonel faaliyet gerçekleştirmesine yardım etmediklerini savunuyor.

CASUS YAZILIMA SİLAH LİSANSI

İsrail, NSO tarafından üretilen casus yazılım ürünlerini silah olarak sınıflandırıyor ve firmanın yurtdışına satışını gerçekleştireceği ürünleri denetleyip lisans veriyor.

Silahlanma karşıtı gruplar İsrail'in, yabancı hükümetlere yapılan silah satışlarının sınırlandırılması konusunda yetersiz kaldığını savunuyor.

Uluslararası Af Örgütü ve diğer insan hakları örgütleri geçen yıl İsrail savunma bakanlığına karşı harekete geçerek, NSO Grubu'nun ihracat lisansını iptal etmelerini talep etti.