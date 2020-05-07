İşsizlikte normalleşme zor olacak

07 Mayıs 2020 Perşembe, 06:00

Koronavirüs salgınının ekonomide yarattığı tahribatın en önemli faturası olan işsizlik konusunda Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan da olumsuz bir yorum geldi.

Açıklanan raporda, işsizlik konusunda iyileşmenin zaman alacağı belirtildi. Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın “İşgücü Piyasasındaki Gelişmelerin Makro Analizi 2020 Yılı 1. Çeyrek Raporu”nda salgının ekonomi üzerindeki etkilerine ve işgücüne dair değerlendirmelere yer verildi.

“12 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü’nün, Covid-19 salgınını küresel pandemi ilan etmesiyle birlikte küresel iktisadi aktivite ciddi bir biçimde sınırlanmış ve bu durum Türkiye ekonomisini ihracat kanalı ile olumsuz etkilemeye başlamıştır” yorumu yapılan raporda, “Mart ayının sonunda ilk vakanın tespitinin ardından alınan tedbir ve kısıtlama kararları ile salgınla etkin mücadele hedeflenirken ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Tedbirleri’yle salgının ekonomi ve işgücü piyasası üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amaçlanmıştır” denildi.

Raporda, 2019 yılının ilk üç döneminde önceki yılın aynı dönemlerine göre artış gösteren işgücüne katılma oranının nisan döneminden itibaren aşağı yönlü bir eğilim sergilediğine dikkat çekilirken şu bilgilere yer verildi:

- 2020 yılı ocak döneminde işgücüne katılım bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.2 puan geriledi. Kadınlarda 1.4 puan azalarak yüzde 32.2, erkeklerde ise 0.9 puan azalarak yüzde 70.2 olarak gerçekleşti. Böylece toplam işgücü 31 milyon 629 bin seviyesine geriledi.

- Koronavirüsün yayılımını engellemek adına alınan izolasyon tedbirleri nedeniyle hem küresel anlamda hem Türkiye’de ekonomik aktivitenin bir süre yavaşlayacak olması nedeniyle işgücüne katılım oranlarında yakın dönemde bir iyileşme beklenmiyor.

ASO: SANAYİ KURULU OLUŞTURULSUN

Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) genişletilmiş meclis toplantısının ana konusu da işsizlikti. ASO Başkanı Nurettin Özdebir, normalleşme döneminin öncelikli gündem maddesinin işsizlik olacağını belirterek “Bu noktada işsizliğin, virüs öncesi duruma dönmesi uzun bir zaman dilimi gerektirebilecektir. Bugüne kadar uygulanan politikaların ötesinde stratejiler uygulaması gerekebilecektir. Sağlık Bilim Kurulu gibi bir sanayi kurulu da oluşturulmalıdır” diye konuştu.