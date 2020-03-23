İstanbul Adliyesi'nde karantina: Bir hakimin koronavirüs testi pozitif çıktı

23 Mart 2020 Pazartesi, 13:20

İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda, 17. Ağır Ceza Mahkemesi karantinaya alındı. Mahkemede görev yapan bir hâkimin ilk kısa koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görev yapan bir hâkimin, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) ilk kısa testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görevli hâkimler ve mahkeme personeli karantinaya alındı. Mahkeme kalemi kapatıldı ve dezenfekte ediliyor.

Geçen hafta da 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde bir hâkimin eşinde Koronavirüs çıkmasının ardından mahkeme kapatılmış ve mahkeme personeli tedavi altına alınmıştı.



