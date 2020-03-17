İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Gemi kıyıya çekildi
İstanbul Boğazı'nda motoru arızalanan kargo gemisi Sahil Güvenlik tarafından kıyıya çekildi. Kıyıda motor arızası giderilen kargo gemisi İstanbul Boğazı geçişini tamamlayarak Karadeniz'e yöneldi
İstanbul Boğazı'nda motoru arızalanan kargo gemisi, arızanın gidirilmesinin ardından Karadeniz'e hareket etti.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada motoru arızalanan Liberya Bandıralı 225 metrelik "Tycoon" isimli kargo gemisi bir süre Paşabahçe Koyu'na çekildi. Burada motor arızası giderilen gemi Kıyı Emniyeti Gemi Kurtarma ve Sahil Güvenlik botlarının eşliğinde İstanbul Boğazı geçişini tamamlayarak Karadeniz'e çıktı.
Geminin Ukrayna'nın Odessa Limanı'na gideceği öğrenildi.
Video Haberler
- Salgının nedeni evlilik dışı ilişki ve eşcinsellikmiş
- Ünlü sunucu açıkladı: Korona pozitif
- Ünlü sunucu karantinadan böyle seslendi
- Çorum'da bir kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altında
- Tutuklu gazeteciler için kampanya: Haberin var mı?
- Salgına yakalananlar için uyardı
- İki şehirde daha umre karantinası
- Karantinaya alınan yurttaşların görüntüsü tepki çekti!
- Dr. Serdar Savaş: Kızımda koronavirüs tespit edildi
- Merkel koronavirüse karşı uyardı!