Son Dakika... Kılıçdaroğlu yönetimi PM toplantısı... Müslim Sarı: 'İstifaların muhatabı CHP değil'

CHP'nin PM listesinde bulunan 27 ismin istifa etmesin sonrası yapılan PM toplantısı sonrası 'butlan' yönetiminin Parti Sözcüsü Müslim Sarı açıklamalarda bulunuyor.

Sarı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

''PM eksik toplandı. İstifa ettiğini belirten arkadaşlarımız oldu. Tam bir PM toplantısı yapmayı umuyorduk. Ancak bu mümkün olamadı.

Bizim düşüncelerimizin karşısında siyasal fikirleri olan arkadaşlarımızla aynı zeminde buluşma imkanı bulamadık.

Bize ulaşan liste 27 arkadaşımızın istifa dilekçeleri oldu. 57 kişilik PM'de 30 arkadaşımız üyeliğini devam ettiriyor.

40 sayısının altına inildiği için PM yok sayılıp buradan bir kurultay mümkün olabilir mi tartışması var. Bildiğiniz üzere bir tedbir kararıyla beraber yok sayma var. İkincisi tedbir kararıyla eski organlar da göreve gelmiş oluyor. Üçüncüsü de kurultay yapılamayacağı da hüküm altına alınmış oluyor kararlarla. Dördüncüsü de bu süreçle ilgili bir ceza davası yürütülüyor. PM'nin istifalarla işlevsiz hale getirilmesi de yargının vermiş olduğu karara da karşı bir duruş anlamına geliyor. O kararın uygulanmasını ortadan kaldırmaya dönük bir yaklaşım.

''3/2 ÇOĞUNLUĞUNUN ALTINA DÜŞÜLMESİ HÜKMÜ UYGULANAMAZ''

PM'nin katılanlarla yoluna devam edeceği ilgili yargı kararı da var. PM'nin kaç kişi olduğunun bir önemi yok. Tüzüğümüzdeki amir hüküm 40 sayısının altına düşüldüğünde yedekler geldikten sonra bile 3/2 çoğunluğunun altına düşülmesi hükmünün burada uygulanamayacağı çok açık. PM katılanlarla devam edecek.

MİLLETVEKİLLERİNİN İHRACI: ''OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA KARAR VERİLEBİLİR''

Tartışma konularından biri de kamuoyunda takip ettiğiniz gibi MYK'nın, sadece belli işleri yapabileceği belli işleri de yapamayacağı konusunda. Siyasi partiler olağanüstü durumlarda, en üst karar organının, partinin tüzel kişiliğini ortadan kaldırmak ve tüzük ve program değişikliği yapmak dışında bütün eylemlerini yapabileceğini hükmetmiştir.

''MUHATABI İSTİNAF MAHKEMESİ''

İstifa tek taraflı bir işlem ama bir takım usul ve esaslara uymak gerekir. İstifaların muhatabı CHP Genel Merkezi değil. İstinaf Mahkemesinin yetkilendirmesiyle göreve geldiğimiz için istifaların da ilgili mahkeme tarafından değerlendirmeleri gerekiyor.

KURULTAY SÜRECİ: ''TAKVİM ÖNGÖREMİYORUZ''

Sarı, CHP'nin yeni bir kurultaya gitmesine ilişkin yaptığı açıklamada tarih vermedi.

Müslim Sarı şu ifadeleri kullandı:

''Parti Meclisi üyelerinin hemen hemen tamamı aynı fikirde. Ancak bir hukuki durumla karşı karşıya olduğumuz için bunun olağan mı, olağanüstü mü olacağını tartıştık. Tartışacağız, daha da tartışacağız. Olağanüstü kurultayla ilgili bir takvim belirleme zorunluluğu var. Ancak mevcut karar kesinleşmediği için bu tarihi öngöremiyoruz. Öngöremediğimiz bir tarih için kurultay tarihi belirleyemeyiz.''