İstanbul Eczacı Odası Başkanı Sarıalioğlu’ndan maske açıklaması

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 13:29

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu maske ücreti ve satış yerleri konusundaki iddiaların kulis bilgisi olduğunu açıkladı. Sarıalioğlu maskelerin 1 TL'ye satılmasının zor olduğunu belirterek, ne kadara ve nerelerde satılacağına yönelik dün yapılan toplantıdan sonuç çıkmadığını söyledi. Sarıalioğlu kararın bugün çıkmasını beklediklerini kaydetti.

Sarıalioğlu satış yerleri ve fiyat konusundaki haberlerin sadece iddia olduğunu söyleyerek, “Şu an resmi hiçbir bilgi yok. Maskelerin ne kadara ve nerelerde satılacağına yönelik dün bir toplantı yapıldı ama karar çıkmadı. Kararın bugün açıklanmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

GELİŞ FİYATI 1 LİRA

Maskelerin 1 liraya satılmasının maddi açıdan çok zor olduğunu söyleyen Sarıalioğlu, “Salgından önce maskenin eczanelere geliş fiyatı 1 liraya yakındı. Salgından sonraki ekonomik durumu da düşünerek bunun çok zor olduğunu düşünüyorum. Maskelerin 1 liraya satılması için eczanelere 70-80 kuruşa gelmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Sözcü'de yer alan ahbere göre, maskenin vatandaşa kolay ulaşımı açısından marketlerde satılabileceğini söyleyen Sarıalioğlu, “Biz resmi bir karar çıkana kadar ücretsiz maske dağıtımına devam ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam kabine toplantısı sonrası yaptığı basın toplantısında maske satılmasına izin verilmesine yönelik genelge düzenleneceğini söylemişti.

