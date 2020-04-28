İstanbul Eczacı Odası: Kamu çalışanları ile SSK'liler eczanelerden ücretsiz maske alamayacak

28 Nisan 2020 Salı, 13:53

Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, yoğunluğun azaltılması amacıyla yeni düzenleme yapıldığı açıklandı. Karara göre; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'li olarak çalışanlar eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacak.

Yapılan açıklama şöyle:

"Eczanelerimizden ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşadığımız yoğunluğun azaltılması yönünde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız, maskelerini çalıştıkları kurum ve iş yerlerinden temin edeceklerdir.

Bu kapsamda eczanelerimize gelecek vatandaşlarımızı bilgilendirmek için hazırladığımız afiş çalışmamız aşağıdadır."







