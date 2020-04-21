İstanbul Modern’den 23 Nisan özel

21 Nisan 2020 Salı, 02:00

Müze, “Geri Dönüşüm Dostları” adlı etkinlikle çocukları korona günlerinde evlerindeki plastik başta olmak üzere birçok kullanılmayan nesneyle oyuncak karakterler tasarlamaya çağırıyor. 18 Nisan - 30 Nisan tarihleri arasında devam edecek olan etkinlik için #sanatasarıl etiketiyle yapılan paylaşımları sosyal medya ve müzenin internet sitesinde 18 Mayıs’ta yayımlanacak.

İstanbul Modern’in sanatçılarla işbirliği yaparak hayata geçirdiği projede çocukların çevre sorunlarına ve özellikle bu günlerde artan plastik kullanımına yönelik farkındalık kazanması amaçlanıyor. Evlerdeki atık malzemelerle sanatçıların rehberliğinde kendi sanat yapıtlarını yaratma imkânı tanınıyor.

Antonio Cosentino, İsmet Değirmenci, Nermin Er, Murat Germen, Seçkin Pirim ve Ekin Saçlıoğlu’nun çocuklar için tasarladıkları altı farklı etkinliğin yanı sıra İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler Bölümü de müzenin internet sitesinde farklı geri dönüşüm malzemeleriyle yapılabilecek etkinlik önerileri sunuyor. İstanbul Modern’in yapmış olduğu üç farklı projeye katılan çocuklar, “Sanata Sarıl Katılım Belgesi”ni dijital olarak almaya da hak kazanıyor.