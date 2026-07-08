NATO 2026 savunma bütçesini açıkladı: Hangi ülke ne kadar harcayacak?

NATO, üye ülkelerin 2026 yılına ilişkin tahmini savunma harcaması verilerini yayımladı. Buna göre, ittifak üyelerinin toplam savunma harcamalarının bu yıl geçen yıla göre yaklaşık yüzde 11 artışla 1 trilyon 809 milyar 915 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

2024 yılında toplam savunma harcamaları 1 trilyon 482 milyar 905 milyon dolar, 2025 yılında ise 1 trilyon 629 milyar 630 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

ABD HARCAMALARDA İLK SIRADA YER ALACAK

Verilere göre, NATO ülkeleri arasında en yüksek savunma harcamasını bu yıl da ABD yapacak. ABD'nin 2026 yılında 1 trilyon 32 milyar 849 milyon dolarlık savunma harcamasıyla ittifakın toplam harcamalarının yaklaşık yüzde 57'sini tek başına karşılaması öngörülüyor.

ABD'yi 147 milyar dolarla Almanya, 110 milyar dolarla İngiltere, 80 milyar dolarla Fransa, 57 milyar dolarla İtalya, 53 milyar dolarla Polonya ve 52 milyar dolarla Kanada takip edecek. Türkiye'nin savunma harcamasının ise 2026 yılında 48 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

SAVUNMA HARCAMASINDA LİTVANYA ZİRVEDE

NATO verilerine göre, 2026 yılında 5 üye ülkenin temel savunma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 3,5'ini aşacağı tahmin ediliyor.

Savunma harcamalarının GSYH'ye oranında ilk sırada yüzde 5,33 ile Litvanya yer alacak. Litvanya'yı yüzde 5,10 ile Estonya, yüzde 4,92 ile Letonya, yüzde 4,68 ile Polonya, yüzde 3,65 ile Yunanistan, yüzde 3,49 ile Danimarka ve yüzde 3,22 ile İsveç izleyecek.

Türkiye'nin savunma harcamalarının GSYH'ye oranının ise 2026 yılında yüzde 2,85 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Aynı dönemde ABD'nin yüzde 3,17, Almanya'nın yüzde 2,69, Fransa'nın yüzde 2,22, İngiltere'nin yüzde 2,56 ve İtalya'nın yüzde 2,10 oranında savunma harcaması yapması beklenirken, NATO ortalamasının yüzde 2,86 olacağı tahmin ediliyor.

EN DÜŞÜK PAYI SLOVENYA AYIRACAK

NATO üyeleri arasında savunmaya milli gelirinden en düşük payı ayırması beklenen ülke yüzde 1,61 ile Slovenya olacak. Slovenya'yı yüzde 2 ile Belçika ve İspanya izleyecek.

Öte yandan, 2026 yılında 17 NATO üyesinin savunma ve güvenlikle bağlantılı yatırımlar için belirlenen GSYH'nin yüzde 1,5'i hedefini karşılaması bekleniyor.

NATO liderleri, 2025 yılında Lahey'de düzenlenen zirvede, 2035 yılına kadar temel savunma harcamalarının GSYH'nin yüzde 3,5'ine çıkarılması, buna ek olarak savunma ve güvenlikle bağlantılı yatırımlar için GSYH'nin yüzde 1,5'inin tahsis edilmesi konusunda uzlaşmıştı.