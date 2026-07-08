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Mevduat faizlerinde rakamlar güncellendi: 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu?
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Mevduat faizlerinde rakamlar güncellendi: 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu?

8.07.2026 12:13:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Mevduat faizlerinde rakamlar güncellendi: 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu?

Merkez Bankası’nın para politikası adımları ve piyasadaki likidite durumu sonrasında vadeli mevduat faiz oranları belirli bir bantta seyretmeye devam ediyor. Birikimini Türk Lirası vadeli hesapta değerlendirmek isteyen yurttaşlar, enflasyona karşı parasının değerini koruyabilmek adına bankaların güncel faiz oranlarını araştırıyor. 500 bin TL’nin 32 günlük net getirisi bankadan bankaya büyük farklılıklar göstererek 16 bin TL seviyelerine kadar ulaşıyor. Peki güncel oranlar ne durumda? Hangi banka, ne kadar kazanç sağlıyor? İşte kuruşu kuruşuna güncel faiz kazanç tablosu...

Mevduat faizlerinde rakamlar güncellendi: 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu?

Türkiye'de tasarruf sahiplerinin gözü bankaların güncel vadeli mevduat faiz oranlarında. Nakitte kalan ya da dövizden TL'ye geçiş yapmak isteyen yatırımcılar, mevduat getirilerini yakından takip ediyor.

Mevduat faizlerinde rakamlar güncellendi: 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu?

Bankacılık sektöründeki rekabet artarak devam ederken, 500 bin TL gibi bakiyelere sunulan oranlar yatırımcılar için önemli bir pasif gelir kalemi oluşturuyor.

Mevduat faizlerinde rakamlar güncellendi: 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu?

500 BİN TL'NİN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?

Banka şubelerine gitmeden, dijital kanallar (mobil ve internet bankacılığı) üzerinden hesap açan kullanıcılara genellikle şube kurlarından daha yüksek "hoş geldin" ve "tanışma" faizleri sunuluyor.

 

Mevduat faizlerinde rakamlar güncellendi: 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu?

Güncel piyasa verilerine göre 500 bin TL’sini 32 günlük (1 aylık) vadeyle bankaya yatıran bir yatırımcının elde edeceği net kazançlar yeni listeyle birlikte güncellendi. Listeye birçok yeni banka, kampanya ve dijital hesap seçeneği dahil oldu.

Mevduat faizlerinde rakamlar güncellendi: 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu?

BRÜT ORAN VE NET KAZANÇ OYUNU

Piyasada ilan edilen brüt faiz oranları değerlendirilirken hesap ayrıntılarına çok dikkat edilmeli.

Mevduat faizlerinde rakamlar güncellendi: 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu?

Bazı bankaların günlük vadeli hesaplarında ilan ettiği brüt faiz oranları zirvede yer alsa da, vadesiz alt limit tutarı nedeniyle vade sonu net kazancı ciddi oranda düşebilmektedir.

Mevduat faizlerinde rakamlar güncellendi: 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu?

Bu durum, daha düşük brüt faiz oranına sahip standart bir vadeli hesabın, kağıt üzerinde yüksek oranlı görünen bir günlük hesaptan binlerce lira daha fazla net getiri sağlamasına yol açıyor.

Mevduat faizlerinde rakamlar güncellendi: 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu?

Bu nedenle yatırım planlaması yaparken sadece "Yüzde" olarak verilen brüt oranlara değil, vade sonunda ele geçecek olan kuruşu kuruşuna net kazanç tutarına odaklanılması gerekmektedir.

Mevduat faizlerinde rakamlar güncellendi: 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu?

BANKA BANKA 500 BİN TL MEVDUAT FAİZ GETİRİLERİ LİSTESİ

Tasarruf sahiplerinin en çok araştırdığı banka karşılaştırma listesi güncellendi. 500 bin TL tutarındaki anaparanın, 32 günlük vade sonunda oranlarına göre en düşük faiz oranından en yüksek faiz oranına doğru sıralanmış güncel listesi şu şekildedir:

Mevduat faizlerinde rakamlar güncellendi: 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu?

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 12.657,53 TL

Vade Sonu Bakiye: 512.657,53 TL

Mevduat faizlerinde rakamlar güncellendi: 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu?

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 10.597,85 TL

Vade Sonu Bakiye: 510.597,85 TL

Mevduat faizlerinde rakamlar güncellendi: 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu?

ENPARA

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 13.742,47 TL

Vade Sonu Bakiye: 513.742,47 TL

Mevduat faizlerinde rakamlar güncellendi: 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu?

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 13.923,29 TL

Vade Sonu Bakiye: 513.923,29 TL

Mevduat faizlerinde rakamlar güncellendi: 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu?

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 14.465,75 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.465,75 TL

Mevduat faizlerinde rakamlar güncellendi: 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu?

ING

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 14.827,40 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.827,40 TL

Mevduat faizlerinde rakamlar güncellendi: 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu?

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 15.008,22 TL

Vade Sonu Bakiye: 515.008,22 TL

Mevduat faizlerinde rakamlar güncellendi: 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu?

ZİRAAT DİNAMİK

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 15.008,22 TL

Vade Sonu Bakiye: 515.008,22 TL

Mevduat faizlerinde rakamlar güncellendi: 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu?

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 15.189,04 TL

Vade Sonu Bakiye: 515.189,04 TL

Mevduat faizlerinde rakamlar güncellendi: 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu?

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 15.189,04 TL

Vade Sonu Bakiye: 515.189,04 TL

Mevduat faizlerinde rakamlar güncellendi: 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu?

GETİRFİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 15.189,04 TL

Vade Sonu Bakiye: 515.189,04 TL

Mevduat faizlerinde rakamlar güncellendi: 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu?

ODEA

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 15.189,04 TL

Vade Sonu Bakiye: 515.189,04 TL

Mevduat faizlerinde rakamlar güncellendi: 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu?

HAYAT FİNANS

Kâr Payı Oranı: Yüzde 42,18

Net Kazanç: 15.254,14 TL

Vade Sonu Bakiye: 515.254,14 TL

Mevduat faizlerinde rakamlar güncellendi: 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu?

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 43,75

Net Kazanç: 14.138,82 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.138,82 TL

Mevduat faizlerinde rakamlar güncellendi: 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu?

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 16.533,17 TL

Vade Sonu Bakiye: 516.533,17 TL

Mevduat faizlerinde rakamlar güncellendi: 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu?

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 14.370,54 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.370,54 TL

Mevduat faizlerinde rakamlar güncellendi: 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu?

YATIRIMCILAR VADELİ HESAP SEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Faiz oranlarının yüksekliği kadar, bankaların sunduğu ek avantajlar ve koşullar da büyük önem taşıyor.

Mevduat faizlerinde rakamlar güncellendi: 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu?

 Uzmanlar, birikim sahiplerinin vadeli mevduat hesabı açarken şu kriterleri göz önünde bulundurmasını tavsiye ediyor:

Mevduat faizlerinde rakamlar güncellendi: 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu?

Hoş geldin süresi: Yüksek oranların genellikle ilk 30 ila 90 gün için geçerli olduğunu unutmayın. Vade sonunda yenileme oranlarını mutlaka kontrol edin.

Mevduat faizlerinde rakamlar güncellendi: 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu?

Stopaj kesintisi: Getiriler üzerinden yapılan yasal vergi kesintileri net kazancı doğrudan etkilemektedir. Haberdeki tüm kazançlar yasal kesintiler düşülerek net kazanç olarak hesaplanmıştır.

Mevduat faizlerinde rakamlar güncellendi: 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu?

Dijital kanallar: Bankaların birçoğu şubeden açılan hesaplara daha düşük faiz uygularken, mobil uygulama üzerinden açılan hesaplara ek faiz tanımlamaktadır.

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