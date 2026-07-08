Mevduat faizlerinde rakamlar güncellendi: 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu?

Türkiye'de tasarruf sahiplerinin gözü bankaların güncel vadeli mevduat faiz oranlarında. Nakitte kalan ya da dövizden TL'ye geçiş yapmak isteyen yatırımcılar, mevduat getirilerini yakından takip ediyor.

Bankacılık sektöründeki rekabet artarak devam ederken, 500 bin TL gibi bakiyelere sunulan oranlar yatırımcılar için önemli bir pasif gelir kalemi oluşturuyor.

500 BİN TL'NİN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR? Banka şubelerine gitmeden, dijital kanallar (mobil ve internet bankacılığı) üzerinden hesap açan kullanıcılara genellikle şube kurlarından daha yüksek "hoş geldin" ve "tanışma" faizleri sunuluyor.

Güncel piyasa verilerine göre 500 bin TL’sini 32 günlük (1 aylık) vadeyle bankaya yatıran bir yatırımcının elde edeceği net kazançlar yeni listeyle birlikte güncellendi. Listeye birçok yeni banka, kampanya ve dijital hesap seçeneği dahil oldu.

BRÜT ORAN VE NET KAZANÇ OYUNU Piyasada ilan edilen brüt faiz oranları değerlendirilirken hesap ayrıntılarına çok dikkat edilmeli.

Bazı bankaların günlük vadeli hesaplarında ilan ettiği brüt faiz oranları zirvede yer alsa da, vadesiz alt limit tutarı nedeniyle vade sonu net kazancı ciddi oranda düşebilmektedir.

Bu durum, daha düşük brüt faiz oranına sahip standart bir vadeli hesabın, kağıt üzerinde yüksek oranlı görünen bir günlük hesaptan binlerce lira daha fazla net getiri sağlamasına yol açıyor.

Bu nedenle yatırım planlaması yaparken sadece "Yüzde" olarak verilen brüt oranlara değil, vade sonunda ele geçecek olan kuruşu kuruşuna net kazanç tutarına odaklanılması gerekmektedir.

BANKA BANKA 500 BİN TL MEVDUAT FAİZ GETİRİLERİ LİSTESİ Tasarruf sahiplerinin en çok araştırdığı banka karşılaştırma listesi güncellendi. 500 bin TL tutarındaki anaparanın, 32 günlük vade sonunda oranlarına göre en düşük faiz oranından en yüksek faiz oranına doğru sıralanmış güncel listesi şu şekildedir:

HALKBANK Faiz Oranı: Yüzde 35 Net Kazanç: 12.657,53 TL Vade Sonu Bakiye: 512.657,53 TL

ZİRAAT KATILIM Kâr Payı Oranı: Yüzde 36 Net Kazanç: 10.597,85 TL Vade Sonu Bakiye: 510.597,85 TL

ENPARA Faiz Oranı: Yüzde 38 Net Kazanç: 13.742,47 TL Vade Sonu Bakiye: 513.742,47 TL

İŞ BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 38,5 Net Kazanç: 13.923,29 TL Vade Sonu Bakiye: 513.923,29 TL

ZİRAAT BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 40 Net Kazanç: 14.465,75 TL Vade Sonu Bakiye: 514.465,75 TL

ING Faiz Oranı: Yüzde 41 Net Kazanç: 14.827,40 TL Vade Sonu Bakiye: 514.827,40 TL

GARANTİ BBVA Faiz Oranı: Yüzde 41,5 Net Kazanç: 15.008,22 TL Vade Sonu Bakiye: 515.008,22 TL

ZİRAAT DİNAMİK Faiz Oranı: Yüzde 41,5 Net Kazanç: 15.008,22 TL Vade Sonu Bakiye: 515.008,22 TL

AKBANK Faiz Oranı: Yüzde 42 Net Kazanç: 15.189,04 TL Vade Sonu Bakiye: 515.189,04 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK Faiz Oranı: Yüzde 42 Net Kazanç: 15.189,04 TL Vade Sonu Bakiye: 515.189,04 TL

GETİRFİNANS Faiz Oranı: Yüzde 42 Net Kazanç: 15.189,04 TL Vade Sonu Bakiye: 515.189,04 TL

ODEA Faiz Oranı: Yüzde 42 Net Kazanç: 15.189,04 TL Vade Sonu Bakiye: 515.189,04 TL

HAYAT FİNANS Kâr Payı Oranı: Yüzde 42,18 Net Kazanç: 15.254,14 TL Vade Sonu Bakiye: 515.254,14 TL

QNB Faiz Oranı: Yüzde 43,75 Net Kazanç: 14.138,82 TL Vade Sonu Bakiye: 514.138,82 TL

DENİZBANK Faiz Oranı: Yüzde 45 Net Kazanç: 16.533,17 TL Vade Sonu Bakiye: 516.533,17 TL

ANADOLUBANK Faiz Oranı: Yüzde 46 Net Kazanç: 14.370,54 TL Vade Sonu Bakiye: 514.370,54 TL

YATIRIMCILAR VADELİ HESAP SEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMELİ? Faiz oranlarının yüksekliği kadar, bankaların sunduğu ek avantajlar ve koşullar da büyük önem taşıyor.

Uzmanlar, birikim sahiplerinin vadeli mevduat hesabı açarken şu kriterleri göz önünde bulundurmasını tavsiye ediyor:

Hoş geldin süresi: Yüksek oranların genellikle ilk 30 ila 90 gün için geçerli olduğunu unutmayın. Vade sonunda yenileme oranlarını mutlaka kontrol edin.

Stopaj kesintisi: Getiriler üzerinden yapılan yasal vergi kesintileri net kazancı doğrudan etkilemektedir. Haberdeki tüm kazançlar yasal kesintiler düşülerek net kazanç olarak hesaplanmıştır.