İstanbul seferberliği

08 Nisan 2020 Çarşamba, 02:00

Sağlık Bakanlığı, 81 İl Valiliği’ne ‘Personel Hareketleri’ başlığıyla bir yazı yolladı. Bakan Fahrettin Koca imzalı yazıda, koronavirüs salgınının Türkiye’deki merkez üssü haline gelen İstanbul’daki doktor ve sağlık personeli sayısını artırmak için önemli düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda, 30 Mart’tan önce İstanbul’a ataması yapılan personelin bir an önce göreve başlaması sağlanacak, isteyen doktor ve uzman doktorlar mevzuattaki hiçbir sınırlamaya tabi olmadan İstanbul’a atanabilecek, ücretsiz veya yıllık izinde olan bir kısım personelin izinleri sonlandırılacak.

Ayırıca Türkiye genelinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri’nde ve hastanelerinde görev yapan istisnasız bütün personelin koronavirüs sürecinde hizmetine ihtiyaç duyulan alandan görevlendirilebilmesi için İl Sağlık Müdürleri yetkilendirildi.

İZİNLER SONLANDIRILDI

Dikkat çeken diğer düzenlemeler ise şöyle: