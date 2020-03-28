İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, izin ile seyahat edebileceklerin kriterlerini açıkladı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışların durdurulduğunu açıkladı.
İstanbul Valisi Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen seyahat kısıtlaması kararıyla ilgili açıklama yaptı.
Twitter hesabından açıklamada bulunan Yerlikaya, bugün saat 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışların durdurulduğunu belirtti. Yerlikaya, Kaymakamlık izni ile seyahat edebileceklerin kriterlerini ise şöyle sıraladı:
* Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen,
* Birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan,
* Son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, Kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir.
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